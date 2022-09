x x

CERIANO LAGHETTO – Un evento con 435 figuranti, 8 postazioni storiche, un percorso di un chilometro e mezzo nel cuore del Parco delle Groane: “È stato un onore per me far parte della giuria insieme al sindaco di Cogliate, Andrea Basilico, e ad alcuni storici locali. Ringrazio l’Associazione Elena e i cavalli onlus di Cogliate per l’organizzazione e per il pregevole lavoro di valorizzazione storica di questo territorio, Pieve del Seveso e mi congratulo con tutti i partecipanti che, non di rado, hanno lavorato per un anno intero per preparare i propri costumi e per donarci una manifestazione davvero grandiosa”: i vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, è davvero entusiasta per l’evento che si è tenuto lo scorso fine settimana.

Prosegue Cattaneo: “Questo è il Parco delle Groane che vorremmo sempre vedere: storia, cultura locale, migliaia di bimbi e persone perbene che si godono una Natura pulita e sicura. E che sia il primo Palio di una lunga serie!”

(foto: alcune immagini dell’evento, con Dante Cattaneo)

22092022