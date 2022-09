Panorama cronaca: ciclista investita a Limbiate, pedone a Cesano

x x

CESANO MADERNO / LIMBIATE – Pedone investito l’altro giorno in piazza Arrigoni a Cesano Maderno. E’ successo alle 17, a restare ferita una donna di 38 anni trasportata da una ambulanza della Croce bianca all’ospedale di Paderno Dugnano per essere medicata di comunque non gravi lesioni.

L’altro giorno alle 9 a Limbiate in via Bruni intervento della polizia locale e di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella per soccorrere una donna di 36 anni, che era in bicicletta ed era stata investita da un’auto. Le condizioni della donna non sono comunque apparse preoccupanti. è stata medicata all’ospedale di Garbagnate Milanese.

