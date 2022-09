x x

ORIGGIO – Venerdì 7 ottobre alle 21, nei locali della Sala dei sindaci (edificio del centro anziani Origgio), ci sarà una serata dedicata alla proiezione di due documentari sulla natura dedicati alla tematica dell’inquinamento da plastica.

Il primo documentario sarà “Plastic River”, e racconterà l’impegno di un ragazzo milanese che a bordo del suo kayak risale laghi e fiumi lombardi ripulendoli dai rifiuti di plastica.

Il secondo documentario, dal titolo “Montagne di plastica”, descrive la ricerca dell’Università degli studi di Milano riguardante la contaminazione di plastica dei ghiacciai.

A seguito della proiezione dei documentari, ci sarà un incontro con il film-maker Manuel Camia e i ricercatori dell’Università statale di Milano, i quali descriveranno le riprese e la ricerca condotta.

La partecipazione all’evento sarà libera e gratuita fino all’esaurimento dei posti disponibili, previa prenotazione entro il 05/10 via telefono (02.96951140), o tramite e-mail ([email protected]), indicando il proprio nome e cognome.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn