SARONNO – “Apprendiamo da Il Saronno che l’Assessore alla Mobilità Franco Casali, durante la serata sulla mobilità sostenibile, ha comunicato che l’Amministrazione Comunale sta studiando la realizzazione di un punto di interscambio a servizio delle consegne nel centro storico. L’obiettivo sarebbe quello che i veicoli pesanti cedano i colli e i pacchetti a bici muscolari o pedalata assistita. Il tutto nell’ottica di ridurre inquinamento, traffico ed interventi di manutenzione alla pavimentazione del centro”.

Inizia così la nota di Andrea Busnelli presidente Ascom Saronno che dà voce alle preoccupazioni degli associati e soprattutto chiedere rassicurazioni all’Amministrazione: “La prima cosa che mi sento di dire è che spero che la novità riguardi solo le consegne di privati e non quelle alle attività commerciali – commenta Andrea Busnelli, presidente di Confcommercio Ascom Saronno – “Ad un panificio, ad una macelleria o negozio di alimentari come possono essere consegnate grosse quantità di prodotti con questo metodo? Stesso discorso vale per i negozi di abbigliamento o di elettrodomestici che ricevono grandi quantità di colli difficilmente consegnabili con bici muscolari o pedalata assistita! E non sono gli unici esempi di situazioni che sottolineano l’inattuabilità del progetto. Altro aspetto da sottolineare è che un’operazione del genere avrà certamente dei costi importanti. E su chi graveranno questi costi?” “Probabilmente sono io che non ho la capacità di comprendere (e di questo mi scuso) come una bicicletta possa trasportare grosse quantità di merci o addirittura prodotti alimentari che necessitano il trasporto in mezzi refrigerati.”

“Il fatto che l’amministrazione comunale – conclude – nell’ottica di rendere più piacevole la vita in città, voglia prendere la direzione della mobilità sostenibile, della città “green” e della riduzione di inquinamento è pregevole e mi trova assolutamente d’accordo! Ma credo debbano essere studiate soluzioni decisamente più attuabili e contestualizzate al nostro territorio.”

