x x

SARONNO – Nell’ambito degli eventi riconducibili alla mostra individuale di Ale Guzzetti “Sguardi diversi”, sarà presente anche una rassegna cinematografica, in cui la prima proiezione sarà al cinema Prealpi, mentre le tre successive saranno al Cinema Silvio Pellico, tutte le proiezioni inizieranno alle 21. Saranno proposti quattro titoli di film di fantascienza, anche in considerazione dello stile artistico proposto dalle opere di Guzzetti e delle tematiche e riflessioni poste nel ciclo di conferenze.

La rassegna prenderà avvio mercoledì 28 settembre con “2001: Odissea nello spazio”, capolavoro kubrickiano assoluto che definisce i contorni dell’intelligenza artificiale e ne lega i destini a quelli dell’essere umano che, a differenza della macchina, rinasce dai propri limiti.

Il secondo e il terzo appuntamento, martedì 4 ottobre e martedì 11 ottobre, proporranno visioni d’autore riguardo alla filosofia del corpo come luogo del confine tra umano e animale: “La Mosca”; e la visione positiva di “Lei (her)”, che permetterà allo spettatore di specchiarsi negli effetti che la tecnologia provocano in lui.

Martedì 18 ottobre si chiude la rassegna cinematografica con “Brian e Charles”, in cui il confine tra uomo e macchina è annullato da un parallelismo che unisce due tipi di diversità e di conseguente emarginazione.

Si ricorda che sarà previsto un biglietto di ingresso del costo di 4 euro.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn