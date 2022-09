x x

SARONNO – Vanno avanti con il massimo riserbo le indagini dei carabinieri della Compagnia di Saronno su quanto avvenuto domenica notte nei capannoni dismessi dell’ex Cantoni di piazza Saragat, dove una ventenne è stata stuprata. Nell’immediatezza l’arresto di un nordafricano, trovato sul posto dai militari intervenuti nella vecchia fabbrica in cerca della giovane, che non si riusciva a trovare. Per fortuna i tutori dell’ordine sono andati a vedere proprio lì.

Lo straniero finito dietro alle sbarre nel carcere di Busto Arsizio sarà presto interrogato, mentre continuano gli accertamenti per chiarire se allo stupro abbiano partecipato altre persone, la vicenda quindi potrebbe non essere “chiusa”, sotto il profilo dell’inchiesta.

A esprimere sdegno per l’accaduto la europarlamentare Isabella Tovaglieri.

(foto archivio)

22092022