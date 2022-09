x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito all’incontro con gli abbonati del Pasta che nel mese di luglio hanno protocollato una lettera riguardante la situazione del teatro resa nota da ilSaronno qualche settimana fa.

Lo scorso lunedì il Sindaco Airoldi e la Vicesindaco a Assessore alla cultura Succi hanno incontrato i firmatari della lettera con cui si chiede all’Amministrazione saronnese di rinnovare l’attenzione al Teatro Giuditta Pasta.

L’incontro è stato molto positivo, soprattutto perché ha permesso all’Amministrazione di ribadire un punto fermo: il Teatro Pasta è patrimonio della città ed è un’eccellenza della città e, come tale, verrà salvaguardato e rilanciato.

“I due firmatari della missiva – spiegano Sindaco e assessore alla Cultura – ci hanno innanzitutto ringraziato per il confronto, il primo ottenuto dai vertici di una Amministrazione in molti anni, visto che i nostri predecessori non avevano mai ritenuto necessario convocarli per ascoltare richieste e suggerimenti da chi il teatro lo vive con passione e costanza. Grazie a questo incontro, abbiamo potuto informare circa l’ammontare dei significativi contributi erogati da due anni a questa parte al teatro cittadino nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione vigente con l’Amministrazione, compresoil contributo straordinario erogato nonostante i lunghi mesi di inattività del teatro stesso causa Covid, e rammaricarci per la mancata partecipazione della Fondazione teatro allo specifico bando PNRR: si sarebbero potuti acquisire fondi importanti per gli interventi di riqualificazione strutturale ed energetica di cui l’immobile necessita e che saranno ora a carico del nuovo Consiglio di Amministrazione che si insedierà a breve come previsto dallo statuto stesso della Fondazione”.

Ma la prima preoccupazione in ordine di tempo è quella di inaugurare la nuova stagione 2022/2023, che riporterà in sala tanti appassionati e affezionati. A questo proposito l’Amministrazione sta esaminando le richieste recentemente avanzate dal Presidente della Fondazione.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn