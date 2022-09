x x

SARONNO – Al via il corso di base di arabo: organizzarlo è ormai una tradizione per il centro culturale islamico di via Grieg a Saronno, ed anche per questo 2022 l’appuntamento è stato predisposto ed è pronto a partire. L’inizio è previsto venerdì 7 ottobre con lezioni dalle 19 alle 20.30 e partecipazione gratuita.

E’ rivolto specificamente per chi non conosce nulla della lingua araba, per iscriversi ci si può rivolgere all’indirizzo email [email protected] o recandosi personalmente al centro islamico. “Affrettatevi, i posti sono limitati” dicono i responsabili del centro saronnese.

(foto archivio: il centro islamico di Saronno, dove spesso si tengono iniziative culturali ed incontri)

23092022