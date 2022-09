x x

GERENZANO – Il “Gerenzano Photo-contest” sarà organizzato nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità sostenibile, e avrà luogo domenica 25 settembre.

Il ritrovo sarà alle 14 al Parco degli Aironi (via Inglesina 51), l’evento inizierà alle 14.15, per poi concludersi alle 15.45 all’Oratorio di Gerenzano, le premiazioni si terranno alle 16.

La giuria sarà composta da tre rappresentanti di alcune associazioni che hanno collaborato per l’organizzazione dell’evento: Plis dei Mughetti, Ardea Onlus, Proloco Gerenzano, i Colori di Gerenzano, Gruppo volontari civici, Oratorio San Filippo Neri, l’Istituto comprensivo e il Gruppo Genitori, la squadra vincitrice verrà premiata con una targa/trofeo.

Le squadre dovranno essere formate da almeno due persone dagli 0 ai 99 anni, i minori e l’adulto accompagnatore dovranno iscriversi alla medesima squadra, in ogni squadra andrà nominato un caposquadra che dovrà avere un cellulare con l’app di Whatsapp installata e un telefono con fotocamera.

Lo scopo del gioco, sarà quello di collezionare il maggior numero di punti entro le 15.45, le fotografie dovranno essere dei selfie racchiudenti l’oggetto che si desidera fotografare e tutti i membri della squadra, le fotografie dovranno essere inviate dal caposquadra al numero Whatsapp che verrà fornito alla partenza, inserendo il nome dell’elemento trovato, gli elementi da fotografare saranno comunicati dalla giuria alla partenza.

Si ricorda che sarà vietato per i partecipanti muoversi con mezzi motorizzati.

La partecipazione e l’iscrizione al gioco sarà gratuita, dovrà essere inoltrata dal caposquadra una richiesta all’indirizzo [email protected] con il seguente testo: “Iscrizione (nome della squadra)”, e i dati anagrafici di tutti i componenti della squadra.

