Ceriano Laghetto, grande successo per la cena in bianco

CERIANO LAGHETTO – Un bel clima conviviale ha caratterizzato, sabato scorso, la seconda edizione della “Cena in bianco” allestita in piazza Lombardia, di fronte al Municipio. L’evento, rinviato rispetto alla data d’inizio settembre, ha visto la partecipazione di una trentina di ospiti, tutti rigorosamente in abiti e accessori bianchi, che si sono seduti a tavola per consumare la cena, accompagnandola con occasioni di conversazione.

La serata è stata allietata da Edoardo e Andrea, che con saxofono e tastiera hanno accompagnato la cena creando un piacevole sottofondo musicale, mentre Rossella De Cicco ha declamato alcune poesie. Valentina ed Elisa, nel ruolo delle “white angels” hanno assicurato il perfetto svolgimento della serata, molto gradita dai partecipanti.

“Desidero ringraziare tutti quelli che hanno collaborato a rendere possibile questo evento speciale, molto apprezzato – commenta l’assessore comunale alla Cultura e al tempo libero, Romana Campi – In particolare la Protezione civile per l’assistenza tecnica, i ristoranti La Madonnina di Cogliate e Canova di Ceriano Laghetto per la fornitura di tavoli e tovaglie, l’Osteria San Giuseppe che ha preparato un menù speciale scelto da diversi partecipanti, Ferrario bomboniere per i confetti, Le Acacie di Lattuada per l’allestimento floreale e Acla per il supporto. Ora lavoriamo con impegno alla preparazione della Festa dei cortili, che tornerà il prossimo 2 ottobre, mentre in questo fine settimana a Dal Pozzo andrà in scena la 45′ edizione della Festa di San Michele”.

(foto: alcuni momenti della cena in bianco)

23092022