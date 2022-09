Ceriano Laghetto rifà la segnaletica, partendo dal confine con Saronno

x x

CERIANO LAGHETTO – “C’è tanto da fare per la manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale. Siamo partiti dal quartiere delle scuole in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico e ora siamo concentrati sulla Frazione Dal Pozzo”: riguardo ai lavori nella zona al confine con Saronno fa il punto la Lista Dante, forza politica di maggioranza in paese.

“Nelle prossime settimane si arriverà in tutte le altre zone del paese dove la segnaletica necessita maggiore manutenzione. Ogni segnalazione-critica costruttiva utile da parte della cittadinanza è ben accetta!” annunciano dalla civica.

A sovrintendere le opere, anche il vicesindaco, Dante Cattaneo.

(foto: il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, con due addetti al rifacimento della segnaletica stradale a Dal Pozzo)

23092022