CARONNO PERTUSELLA – A disposizione avevano solo alcuni fotogrammi della videosorveglianza cittadina in cui non si vedeva il numero di targa ma solo il modello dell’auto eppure dimostrando abnegazione e intraprendenza gli agenti del comando di polizia locale di Caronno Pertusella guidati dal comandante Elisabetta Ciccolella sono riusciti a risalire all’identità del 25enne che lo scorso 10 settembre si è dato alla fuga dopo un incidente con feriti avvenuto tra via Bainsizza e via Trieste.

Il conducente dell’altra vettura era dovuto ricorrere alle cure mediche dopo l’impatto ma ingranata la marcia il responsabile del sinistro si era dileguato senza lasciare i propri recapiti e soprattutto senza prestare aiuto. Sul posto i testimoni presenti hanno potuto fornire alla pattuglia che ha rilevato il sinistro solo una sommaria descrizione dell’auto. Nessuno era riuscito a vedere o annotare il numero di targa del veicolo fuggito. Il conducente insomma avrebbe potuto farla franca.

Non aveva però fatto i conti con l’impegno degli agenti del comando caronnese che coordinati dal vicecomandante Michele Bruno Albamonte hanno recuperato le immagini della videosorveglianza risalendo al modello e al piccolo adesivio che svelava come la vettura fosse di un autonoleggio. Quindi si è risaliti a chi l’aveva noleggiata e a chi era al volante in quel preciso momento. Un’indagine lunga, complessa e minuziosa che, anche grazie alla collaborazione della polizia locale di Monza (con cui gli agenti caronnesi hanno lavorato nell’ultimo passaggio delle indagini) ha permesso di risalire all’identità del 25enne che era al volante al momento dell’incidente.

Ora il giovane dovrà comparire davanti all’autorità per rispondere di fuga e omissione di soccorso dopo l’incidente stradale.

