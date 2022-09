x x

SARONNO/SARONNO – Tornano al teatro Giuditta Pasta i “Legnanesi” e lo fanno con uno spettacolo musicale accompagnati dall’orchestra Matteo Bensi. È la prima volta in 70 anni che lo storico gruppo, nei personaggi della Teresa, la Mabilia e il Giovanni condividono il palco con una formazione musicale dal vivo. Un altro gradito ritorno è la manifestazione “Ville Aperte” rassegna sostenuta dalla provincia di Monza e Brianza con l’intento di divulgare e favorire la conoscenza del patrimonio culturale locale e del territori; per l’occasione il comune di Solaro propone, nella storica villa Borromeo, un concerto di musica pop. Per chi desidera anche riempirsi lo stomaco vi suggeriamo a pochi km di distanza la tradizionale festa della patata di Lazzate, buon divertimento.

Venerdì 23 settembre

SARONNO – Nel foyer del teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio e in collaborazione con l’associazione Helianto e ArtigianArte, verrà allestita la mostra “Ri-tratti: dialoghi con l’anima” con i dipinti dell’artista Simona Atzori. Informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

SOLARO – In concomitanza con la manifestazione “Ville Aperte” alle 21, nelle location di villa Borromeo, esibizione del quartetto “Di tutto un pop” con un percorso musicale che toccherà vari generi. Informazioni al sito internet www.comune.solaro.mi.it.

Da venerdì 23 a lunedì 26 Settembre

CERIANO LAGHETTO – Al centro civico di via Carso nella frazione di Dal Pozzo, torna la “Festa di san Michele” giunta alla sua 45esima edizione con incontri di preghiera, stand gastronomici, pesca di beneficenza, serate danzanti con musica dal vivo. Calendario completo al sito internet www.ceriano-laghetto.org.

Sabato 24 Settembre

CISLAGO – Prosegue la mostra personale delle opere del pittore Mario Rimoldi Masin, allestita nella sala convegni di villa Isacchi ed organizzata dalla proloco con il patrocinio del comune. Informazioni al sito www.comune.cislago.va.it.

ROVELLO PORRO – Ritrovo alle 15 al campo sportivo “A. Volonté” per la manifestazione podistica non competitiva “Camminiamo per Rovello” organizzata da “Gruppo sportivo Rovello Porro” con il patrocinio del Comune. Informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

SARONNO – Alle 17, alla fondazione “Casa di Marta” in viale Piave, conferenza “A un primo sguardo: l’immagine fotografica tra rappresentazione della realtà e visualizzazione di un’idea” a cura di Stefano Nastrella. Informazioni al sito internet www.fondazionecasadimarta.it.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, tornano i “Legnanesi” (in foto) accompagnati dall’orchestra Matteo Bensi. Informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Domenica 25 Settembre

SARONNO – Torna la nuova edizione della “StraSaronno”: manifestazione podistica aperta a tutti attraverso la città e il parco Lura. Informazioni al sito internet www.strasaronno.it.

COGLIATE – In occasione della manifestazione “Ville aperte”, dalle 10 alle 12, visite al santuario della beata vergine di san Damiano. Prenotazione obbligatoria al sito internet www.villeaperte.info.

SARONNO – Dalle 10 alle 18, in corso Italia, nuova edizione di “Saronno in vinile” mostra mercato di l.p, hi-fi, gadget, editoria, rarità e memorabilia. Informazioni all’e-mail [email protected].

BOVISIO MASCIAGO – Tornano le visite guidate a villa Zari di via corso Italia, per scoprire la bellezza delle sue stanze e del suo giardino all’inglese. Informazioni e prenotazioni al numero 3665901468.

LIMBIATE – Dalle 14.30 tornano le visite guidate alla settecentesca villa Bazzero Mella di via Dante Alighieri. Informazioni e prenotazioni al sito internet www.villeaperte.info oppure contattando la biblioteca comunale al numero 0299097248.

SARONNO – Alle 15 e 15.30 visite guidate ai capolavori del santuario della beata vergine dei miracoli. E’ richiesta un contributo a copertura dei costi dei restauri.

SARONNO – Ultima occasione per visitare la mostra dedicata al libro “Liberaterra – i libri che camminano ” allestita nei locali dell’istituto Padre Monti di via Legnani 4 e in occasione della festa del Beato. Per maggiori dettagli si può consultare il sito internet www.terramaterfestival.it.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare? Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito.