SARONNO – Sta facendo discutere la vicenda di una bara, coperta da alcuni fogli di cartone, lasciata in uno dei vialetti del cimitero rionale di Cassina Ferrara.

Colazione rovinata agli spacciatori magrebini! Hanno tentato di rimettere un piede nel nostro bosco, provenienti dalle piazza di spaccio di Solaro, lungo la strada provinciale Saronno-Monza.

La Madonna di Fatima, proveniente dal Santuario dell’omonima cittadina portoghese, sarà ospite nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno.

Con lo stanziamento di ulteriori 11 milioni di euro Regione Lombardia ha rifinanziato il bando aperto a marzo 2022 e rivolto ai comuni lombardi per l’acquisto di impianti di video-sorveglianza e fototrappole da impiegare in parchi comunali e aree regionali protette per supportare l’attività di controllo svolta dalle polizie locali.

Un evento con 435 figuranti, 8 postazioni storiche, un percorso di un chilometro e mezzo nel cuore del Parco delle Groane: “È stato un onore per me far parte della giuria insieme al sindaco di Cogliate, Andrea Basilico, e ad alcuni storici locali. Ringrazio l’Associazione Elena e i cavalli onlus di Cogliate per l’organizzazione e per il pregevole lavoro di valorizzazione storica di questo territorio, Pieve del Seveso e mi congratulo con tutti i partecipanti che, non di rado, hanno lavorato per un anno intero per preparare i propri costumi e per donarci una manifestazione davvero grandiosa”: il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, è davvero entusiasta per l’evento che si è tenuto lo scorso fine settimana.

23092022