LAZZATE – Buona affluenza per l’iniziativa organizzata dal Partito Democratico nei locali dell’Arengario di Lazzate. Sanità territoriale e medici di base è ciò di cui si è parlato giovedì sera con Vincenzo Di Paolo, candidato alla Camera dei Deputati per il PD, con il consigliere regionale Gigi Ponti, con Augusto Airoldi Sindaco di Saronno e Massimo Monti, medico e capogruppo della lista civica Insieme per Misinto.

“C’è la necessità di costruire un vero sistema di prossimità – spiega Vincenzo Di Paolo – con la realizzazione delle Case di comunità come strumento di presidio. Un luogo attraverso cui sviluppare un modello diverso di cura della persona, passando per una reale integrazione tra sanitario e sociale, valorizzando e tutelando la sanità pubblica.”

“Abbiamo fatto il punto sulla situazione dell’ospedale di Saronno” prosegue il candidato del PD. “Inaccettabile il silenzio di Regione Lombardia e il rifiuto sistematico di coinvolgere o ascoltare i Comuni e i rappresentanti delle comunità locali. Una condizione – conclude Di Paolo – che conferma la necessità di una svolta radicale anche alla guida della Regione, da troppo tempo governata da chi non ha rispetto per i territori.”