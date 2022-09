x x

MARNATE – Omicidio a Marnate, in una casa di via Marconi è stata uccisa una pensionata di 88 anni: sul posto i carabinieri della Compagnia di Saronno, che conducono le indagini e che hanno trasportato il figlio della donna al pronto soccorso dell’ospedale di Busto Arsizio, dove è piantonato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe lui l’autore del delitto.

Il fatto è accaduto nella tarda mattinata odierna: dopo il delitto, il figlio avrebbe tentato il suicidio, è adesso ricoverato ma non è in pericolo di vita.

Nell’abitazione di madre e figlio la squadra scientifica dei carabinieri, per tutti gli accertamenti del caso.

