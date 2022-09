x x

SARONNO – Una utilitaria in panne nel trafficatissimo sottopasso di via I maggio e proprio all’ora di punta ha mandato in tilt il traffico saronnese, nel tardo pomeriggio odierno. Il veicolo, una piccola Suzuki Swift, procedeva in direzione periferia quando si è fermata ed al conducente non è rimasto altro che esporre il triangolo ed attendere soccorso. E sino all’arrivo del carro attrezzi il sottopassaggio è divenuto, di fatto, un senso unico alternato, con lunghissime code sia verso la stazione centrale ed il centro storico, che verso via Varese e la periferia cittadina.

(foto: l’utilitaria ferma nel sottopasso di via I maggio, punto nevralgico della rete viaria fra centro e periferia di Saronno)

23092022