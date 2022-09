x x

TURATE – Parcheggio dei tir: l’Amministrazione comunale ne vuole realizzare uno ed ha aperto un bando per la gestione di uno spazio da 3300 metri quadrati che si trova in via Cattaneo, da adibire appunto ad area di sosta per i camion.

Le domande vanno presentate entro le ore 16 del 24 ottobre, per informazioni è possibile consultare il sito internet ufficiale del Comune di Turate. “L’aggiudicazione avverrà alla presentazione della migliore offerta economica per l’Amministrazione civica presentata al rialzo rispetto al prezzo a base di gara e che dovrà tenere dello stato attuale e della destinazione urbanistica dell’area” precisano dall’ente locale.

Via Cattaneo si trova nella zona industriale del paese, non lontano dallo svincolo autostradale.

