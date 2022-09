x x

SARONNO – Dai plausi delle famiglie del centro estivo alle oltre 2.500 iscrizioni per il nuovo anno di corsi in piscina. Cesare Fusi amministratore unico della Saronno Servizi dilettantistica fa il punto della situazione dopo i successi estivi dell’impianto di via Miola con la ripartenza all’insegna delle tante iscrizioni sia alle attività in piscina sia a quelle dell’ex bocciodromo e annuncia l’apertura, già dal prossimo 9 ottobre, della pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Oltre 2.500 iscritti in 2 giorni sono i numeri che confermano l’apprezzamento della proposta di Saronno Servizio dilettantistica sul fronte di corsi per adulti e bambini per l’impianto di via Miola: “Non dobbiamo dimenticare che tra gli iscritti ci sono anche un 35% di utenti che arrivano da comuni limitrofi e persino una ventina da Milano. Sono tutti elementi che dimostrano il grande apprezzamento per l’impianto saronnese sia sul fronte delle strutture sia su quello dei servizi offerti”.

Lunedì 19 settembre sono iniziate anche le iscrizione nel Palaexbo per i corsi di calcio, skating e ginnastica dolce e sono riprese le attività delle associazioni. Post covid sta ripartendo a pieno regime anche il Padel: “La sera siamo quasi sempre sold out – spiega Fusi – ma al pomeriggio è spesso possibile trovare posto”.

La vera novità però riguarda la pista di pattinaggio sul ghiaccio: “La pista di pattinaggio aprirà domenica 9 ottobre. Abbiamo fatto un accordo con la squadra di hockey cittadina i Goblins che avevano necessità di allungare la stagione. Un’opportunità che verrà così offerta anche a tutti gli appassionati di attività sul ghiaccio visto che partiranno anche i corsi e il pattinaggio libero”. Confermata la formula dell’inaugurazione con un taglio nel nastro con un pomeriggio di pattinaggio libero e l’apertura dei corsi e delle attività dal giorno successivo.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn