Ceriano Laghetto, al via la Sagra di San Michele. Il programma

CERIANO LAGHETTO – Ha preso avvio ieri sera la 45esima edizione della “Sagra di San Michele”, festa patronale della frazione Dal Pozzo, che dalla prossima settimana potrà avere ancora il medico di base nell’ambulatorio messo a disposizione dall’Amministrazione comunale all’interno del Centro civico.

Andiamo con ordine: si tiene fra venerdì 23 a lunedì 26 settembre, quando la frazione Dal Pozzo festeggia il santo patrono, San Michele Arcangelo (ricorrenza religiosa il 29 settembre). Il programma ha proposto ieri un incontro di preghiera nella chiesetta della frazione, sabato 24 dalle 15 alle 16 le confessioni e dalle 16 l’apertura dei gonfiabili. Alle 18 ci sarà una dimostrazione di jazzercise. Dalle 19 l’apertura dello stand gastronomico e della pesca di beneficenza, mentre dalle 21 ci sarà una serata danzante con musica dal vivo. Domenica 25 alle 9,45 la celebrazione della santa messa solenne in chiesetta, mentre dalle 10,30 ci sarà un motoraduno di vespe d’epoca con sfilata per le vie della frazione. Alle 12,30 la possibilità di pranzare insieme sotto la tensostruttura della festa. Dalle ore 14 ci sarà Mago Pizza, truccabimbi, giochi per bambini e alle 17 l’ormai immancabile “Nutella party”. Alle 18, l’appuntamento tradizionale con la processione della statua di San Michele per le vie della Frazione. Alle 21 ci sarà l’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi. Lunedì 26 settembre alle 20,30 verrà celebrata una Santa Messa per tutti i defunti della frazione.

Da mercoledì 28 settembre, ogni mercoledì, il dottor Enrico Barberis, medico di medicina generale, riceverà i pazienti nell’ambulatorio della frazione in via Carso 35 (Centro Civico), riportando un servizio particolarmente atteso dai residenti della frazione, che era cessato con il pensionamento del dottor Cavallini. “Una bella notizia per tutta la frazione, in particolare per le persone anziane che hanno maggiori difficoltà a spostarsi – commenta l’assessore comunale alla frazione, Antonella Imperato – Proprio in questi giorni abbiamo messo a disposizione del dottor Barberis l’ambulatorio comunale del centro civico e lo ringraziamo per la sua disponibilità. Intanto invito tutti a partecipare con entusiasmo alla nostra festa di frazione!”

(foto archivio)

24092022