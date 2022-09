x x

GERENZANO – A causa del maltempo che sta caratterizzando la giornata odierna “la Quatar pass e la Color run delle famiglie che erano previste stasera sono sospese. Sii terranno sabato 1 ottobre, giorno della polentata in oratorio”: lo fanno sapere i volontari oratoriani, promotori di queste iniziative.

In serata la Festa dell’oratorio di Gerenzano prosegue comunque con la tavola calda in oratorio a partire dalle 19.30. “Domani siamo tutti attesi alla messa dei ragazzi delle 10, a seguire il lancio dei palloncini”: Sempre negli spazi di via Oratorio, “nel pomeriggio è confermato lo spettacolo dei burattini a cura de La fiaba nella tensostruttura”.

