SARONNO – È iniziato il conto alla rovescia per la “Strasaronno”, la manifestazione podistica che si snoderà lungo le vie del centro per 5 e 10 chilometri; i partecipanti saranno tutti attesi alle 8.30 in Piazza Libertà, dove ci sarà la possibilità di fare riscaldamento e stretching; alle 9.15 ci sarà lo start per la 10 km, mentre alle 9.30 ci sarà lo start per la “Family run”, di 5 km.

Le premiazioni saranno le seguenti: le prime tre donne e i primi tre uomini sul percorso dei 10 km, le prime tre scuole per numero di partecipanti e i primi tre gruppi per numero di componenti, la donna e l’uomo meno giovani e la bambina e il bambino più giovani.

Quest’anno ogni partecipante riceverà una medaglia contenente dei semi da poter piantare nel proprio giardino, iniziativa ecologica introdotta quest’anno dovuta all’adesione dell’evento al festival “Terra Mater”.

I proventi derivanti dalla manifestazione andranno in beneficenza alla fondazione Cls Onlus; sarà ancora possibile iscriversi al gazebo della Cls in Piazza Libertà, e negli ultimi giorni prima dell’evento da Decathlon.

