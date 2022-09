x x

SARONNO – L’incessante pioggia di oggi pomeriggio, sabato 24 settembre, non ha scoraggiato gli amanti della natura e del parco Lura che hanno affollato la Cascina della Vigna per l’inaugurazione della mostra fotografica del Parco del Lura in via Trento.

Nella cascina sono state esposte le fotografie realizzate dal gruppo di fotografia naturalistica che opera nella Valle del Torrente Lura, “Lura & Natura”. Le fotografie, tutte scattate all’interno del Parco del Lura, offrono uno spaccato della biodiversità e degli ambienti del Parco, dal torrente ai prati, dai boschi alle aree agricole. Nelle oltre 100 fotografie esposte, scattate nelle quattro stagioni, è possibile osservare la fauna e la flora della Valle: uccelli in volo acrobatico o intenti a nutrire la prole, serpenti che si abbeverano ad una pozza d’acqua, libellule in attesa di una preda, gli alberi e i fiori di bosco e le anse del torrente. Tra i presenti Francesco Occhiuto, direttore del Consorzio Parco del Lura e Roberta Ceriani del centro Flora Autoctona della Lombardia.

Oltre alla ricchezza della mostra, inserita nel festival Terramater ed aperta domenica 25 settembre, sabato 1 e domenica 2 ottobre, dalle 10 alle 19. Ad attrarre è stata anche la possibilità di vedere per la primo volta dall’interno la rinnovata Cascina della Vigna (nota anche come Cascina Paiosa). Il vecchio rudere ha lasciato il posto ad una moderna palazzina che però è vuota da anni. Nel tempo si è parlato di diversi progetti da una porta del parco Lura con una struttura per la ristorazione e servizi informativi e di bikesharing. La primavera scorsa la struttura realizzata ex novo dopo l’abbattimento dello stabile originale è stata candidata, almeno nel progetto presentato negli ultimi giorni per partecipare al bando “Spazi aggregativi di prossimilità”, a diventare un centro di aggregazione giovanile per ragazzi tra gli 11 e i 17 anni.

