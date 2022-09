x x

SARONNO – Giunge alla sesta edizione il torneo di tennis del Lions club del Teatro. Questa nuova edizione si svolgerà questo weekend, sabato 24 e domenica 25 settembre al tennis Alte Groane di Lentate, sempre con scopo benefico. Questa volta, il ricavato sarà devoluto al service di Lions club “Sight for Kids”, ovvero lo screening dell’ambliopia negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia saronnesi.

Si tratta di un torneo di singolare maschile e femminile, con due tabelloni: un torneo “principale” e uno di “consolazione”, per garantire a tutti di scendere almeno due volte in campo, come garantito dal regolamento. La quota di iscrizione per chiunque volesse partecipare è di 30 euro.

Per informazioni, è possibile contattare il numero 3485323978.

(foto d’archivio: una passata edizione del torneo di tennis)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn