x x

SARONNO – Domenica del 25 settembre di grande sport per la città di Saronno, oltre alla “Strasaronno”, alle 13 ci sarà in via Roma il ritrovo per il 51esimo “GP Città di Saronno”, manifestazione ciclistica giovanile organizzata dal Pedale Saronnese; gli atleti partiranno alle 14.30 per le categorie da G1 a G6, i giri previsti andranno da 2 a 15 a seconda della categoria, il percorso cittadino si snoderà per un chilometro lungo le vie: Manzoni (partenza), Roma, Guaragna, Parini, Visconti, Baracca e nuovamente Manzoni.

Tutti i partecipanti riceveranno un premio, sarà prevista una coppa per i primi 5 della categoria maschile, e per le prime 3 della categoria femminile, saranno invece 3 i trofei di squadra assegnati: il primo riceverà il 51esimo trofeo “Comune di Saronno”, il secondo il 39esimo trofeo “Centro Car Cazzaro”, mentre al terzo spetterà il 20esimo trofeo “Memorial Battista Cattaneo”.

Foto d’archivio

