x x

GERENZANO / ORIGGIO – All’uscita di Origgio ovest dell’autostrada A8 in direzione Varese ieri mattina alel 9.50 tamponamento fra due automobili. Un pensionato di 85 anni è rimasto contuso: è stato soccorso da una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo e medicato direttamente sul posto, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Al confine fra Gerenzano e Turate ieri alle 8.15 tamponamento lungo l’ex statale Varesina, in quel tratto via Varesina, dove si sono scontrate due automobili. Una donna di 42 anni ha avuto bisogno di cure mediche, è stata soccorsa da una ambulanza della Croce azzurra ed è stata portata all’ospedale di Saronno per essere medicata di non gravi contusioni. Sul posto per i rilievi del sinistro i carabinieri.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: carabinieri durante un precedente intervento lungo l’ex statale Varesina)

24092022