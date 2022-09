x x

CISLAGO – Le tre amiche di liceo, tra cui la cislaghese Elisa, si confermano campionesse al quiz televisivo Reazione a catena, ma questa volta il montepremi non è stato conquistato.

Gli sfidanti di questa sera, i Tap model, nome scelto per il comune tratto della bassa statura dei suoi componenti, sono stati sbaragliati nonostante le sette parole da loro indovinate. Le campionesse hanno quindi avuto nuovamente accesso alla catena finale, con un montepremi di 122.000 euro.

Purtroppo, però, la parola “ditta” non è stata indovinata, facendo sfumare l’opportunità della grossa vincita.

In meno di una settimana hanno raccimolato un montepremi di gettoni d’oro che supera gli 80 mila euro in gettoni d’oro. Se giovedì 15 settembre non hanno indovinato la parola e quindi sono rimaste a bocca asciutta il giorno prima erano arrivate a 60 mila euro.

