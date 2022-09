x x

SARONNO – “Ma questa immagine come la spieghiamo?”. E’ il commento con cui un saronnese accompagna la segnalazione alla redazione de ilSaronno del precario stato in cui si trovano le bandiere esposte all’esterno della scuola dell’infanzia statale Collodi in via Toti.

L’istituto si trova al quartiere Prealpi nell’area dove hanno sede anche il nido Candia e la scuola elementare Rodari. La foto condivisa dal saronnese mostra la bandiera tricolore e quella europea non solo arrotolate su se stesse e decisamente sporche ma anche strappate in più punti.

L’appello è evidentemente a sostituire al più presto le bandiere danneggiate non solo per questione di rispetto delle istituzioni ma anche rimandare ai bimbi e alle famiglie un messaggio concreto di cura e attenzione per gli spazi pubblici.

