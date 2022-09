x x

SARONNO – “E’ vero è una zona molto periferica tra la zona industriale caronnese e saronnese ma è frequentata ogni giorno da migliaia di persone possibile che non si possa tenere un minimo di ordine almeno rispondendo alle segnalazioni di pendolari e lavoratori?”.

Si riaccendono i riflettori, anche grazie alla segnalazione inviata al primo cittadino di Saronno, sulla situazione della zona di Saronno Sud o meglio dell’area che si trova tra la zona industriale della città degli amaretti e di Caronno Pertusella dove il degrado la fa da padrone. Basta attraversare in auto via Grieg per vedere un po’ ovunque rifiuti e spazzatura, alcuni anche decisamente datati, e persino auto incidentate e successivamente depredate e vandalizzate.

“C’è un problema di decoro e di vivibilità della zona – spiega un fruitore – ma anche uno di insicurezza. Ci si sente in una terra di nessuno dimenticata su tutti i fronti e questo non contribuisce a far sentire sicuri le persone che la frequentano. Eppure negli orari di punta di sono lavoratori, pendolari e il venerdì i fedeli del centro culturale islamico possibile che tutte queste persone non meritino un po’ di attenzione magari con interventi di pulizia programmati o se non fosse possibile almeno con una tempestiva risposta alla segnalazioni come quella per le auto incidentate e abbandonate da mesi”.

