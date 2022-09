x x

SARONNO – UBOLDO Nuova location per l’occupazione temporanea degli anarchici saronnesi che oggi, sabato 24 settembre, hanno occupato l’ex Lazzaroni lo storico stabilimento al confine tra Saronno ed Uboldo.

A svelare l’occupazione intorno alle 16,30 non solo il viavai di persone ma anche lo striscione con lo slogan diffondiamo autogestione comparso all’esterno della struttura, ormai un’area dismessa inutilizzata da anni. Tanti anche le segnalazioni arrivate da automobilisti e passanti alle forze dell’ordine dai carabinieri alla polizia locale.

In programma un’occupazione temporanea, ossia una taz, il programma prevede musica fine a tarda notte ma domani alla spicciolata tutti i partecipanti all’evento lasceranno lo stabile come avvenuto due settimane fa dietro la stazione di Saronno sud in occasione dell’evento Acque scure.

(foto archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn