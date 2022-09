x x

SARONNO – Disavventura per una pensionata saronnese di 77 anni, ieri pomeriggio: è andata ad un comizio politico di chiusura di campagna elettorale nella centralissima piazza Libertà, è inciampata ed è finita all’ospedale.

La vicenda è accaduta quando erano le 17.30: sono stati i passanti a dare l’allarme e sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa saronnese, che ha trasferito l’anziana al pronto soccorso dell’ospedale cittadino di piazza Borella, dove è stata medicata di comunque non gravi lesioni; per fortuna le sue condizioni non sono assolutamente apparse preoccupanti.

