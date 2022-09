x x

SARONNO – “Ho atteso un po’ di tempo prima di esprimere la valutazione sul riempimento della buca salva pesci di via Tommaseo. Sull’argomento mi sono confrontato anche con chi per anni ha gestito in Regione Lombardia il contratto di fiume Olona Bozzente e Lura. Ebbene posso affermare come ex presidente della Commissione Lura del Comune di Saronno che la stessa all’ unanimità avrebbe bollato il riempimento della buca salva pesci di via Tommaseo come uno spreco ed un intervento insensato”. Inizia così una nota di Alberto Paleardi, già presidente della commissione comunale Lura e rappresentante saronnese nel consiglio d’amministrazione del Parco del Lura.

“Rendere il letto del Lura uniforme in quel tratto non tiene minimamente conto dei gradoni che ci sono più a nord che impediscono ai pesci seguire il flusso d’ acqua, in passato proprio in quel tratto di fiume, come dimostrano le foto esistenti, si è verificata una strage dei pesci, strage però poco visibile ai cittadini essendo la zona priva di ponti. Inoltre, riempire quella fossa non prende per nulla in considerazione l’esistenza di altre buche più a sud ove i pesci continueranno ad agonizzare. In sostanza l’ opera di via Tommaseo ha l’unico risultato di “fare morire” i pesci in altro luogo senza che i cittadini vedano dal ponte la lenta morte dei pesci, tetro spettacolo a cui assistono ogni anno i saronnesi, da alcuni anni a questa parte” rimarca Paleardi.

Conclude: “La domanda che mi pongo è la seguente: perché invece non si mettono in pratica gli studi fatti sulle sorgenti del Lura mediante i quali si potrebbe avere sempre acqua? Perchè si spendono tanti soldi per degli studi e poi si buttano soldi per opere inutili ed estemporanee? L’unica motivazione che trovo è la seguente: non facciamo vedere la morte dei pesci spostandola in zone dove la gente non può accedere, così nessuno dà fastidio. Chi ha la responsabilità di queste scelte dovrebbe dimettersi”.

(foto: i lavori al ponticello di via Tommaseo e sotto pesci morti nel torrente Lura, una immagine dlell’estate)

