BOLLATE – Vittoria anche in gara 2 dell’Inox Team Saronno sul campo del Mkf Bollate, sabato sera a Ospiate nelle finali (al meglio delle 5 partite) del campionato italiano di softball. Partita decisa dal punto saronnese alla quarta ripresa: 0-1.

Solo un lampo nell’incontro? Non proprio, anche le prestazioni eccezionali (ma c’era da prevederlo) delle due lanciatrici straniere di Saronnno e Bollate, che non hanno “fatto vedere” la palla, o quasi, alle rispettive avversarie. La saronnese Alexis Handley ha chiuso con 8 strike out all’attivo e 2 basi ball concesse, la bollatese Veronika Peckova con 10 strike out e 0 basi ball concesse.

L’azione decisiva dunque al 4′ inning: risultato sbloccato grazie ad un doppio di Giulia Longhi.

In gara 1, sempre sotto la pioggia, sempre sabato si era già imposto Saronno, 6-5: le giocatrici del presidente Massimo Rotondo con una uteriore vittoria sabato prossime a Saronno, dove proseguirà la serie, possono aggiudicarsi lo scudetto 2022.

(foto: alcuni momenti di gara 2)

