x x

SARONNO – Strasaronno istruzioni per l’uso. Domenica 25 settembre la città di Saronno sarà invasa dai partecipanti della Strasaronno la corsa podistica organizzata come tradizione dalla Cls.

I PERCORSI

Per chi sceglie la 5 chilometri il percorso (SEGNALETICA ROSSA) sarà: Piazza Libertà, corso Italia, via San Giuseppe, via Verdi, Piazza Unità Italia, via Vergani, via Legnani; via Pellico, piazzale Borella; via Frua, via Balestrini, via Togliatti, ingresso ciclopedonale Parco Lura altezza via Prampolini (cimitero Cascina Ferrara), uscita Parco Lura in via Volpi, via R. Sanzio, via M. Buonarroti; Attraversamento stabilimento CLS-LA via Montoli, via Volpi, via C. Colombo, via Legnani, via Padre Luigi Monti, via S. Cristoforo, via Cavour, piazza Donatori del Sangue, corso Italia, piazza Libertà

Per chi sceglie la 10 chilometri il percorso (SEGNALETICA GIALLA) sarà: piazza Libertà, corso Italia, via San Giuseppe, via Verdi, piazza Unità Italia, via Vergani, via Legnani, via Pellico, piazzale Borella, via Frua, via Balestrini, via Togliatti, ingresso ciclopedonale Parco Lura altezza via Prampolini (cimitero Cascina Ferrara), uscita Parco Lura in via Volpi, via R. Sanzio, via M. Buonarroti, tttraversamento stabilimento CLS-LA, via Montoli, via Volta, Parco Lura, via Prampolini, via Pozzo, via G.B. Busnelli, via G. Cesare, via Pastore, via Buraschi, via Brianza, via Mazzolari, via Miola C, via Marzorati, piazzale Borella, via Pellico C, via Padre Luigi Monti, via S. Cristoforo, via Cavour, piazza Donatori del Sangue, corso Italia, piazza Libertà.

DIVIETI

Piazza Libertà e corso Italia (tratto compreso tra via Caronni e piazza Libertà) vige divieto di transito dalle 8 sino alle 13.

Su tutto il percorso possono essere adottate chiusure parziali con sospensioni temporanee della circolazione. Nei tratti di strade limitrofi a plessi scolastici sedi di seggi elettorali, le sospensioni della circolazione “dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti alla manifestazione, evitando chiusure prolungate”.

MERCATINO DELL’ULTIMA DOMENICA DEL MESE

I banchi commerciali ed artigianali del Mercatino del Centro Storico abitualmente presenti in piazza Libertà, piazza Riconoscenza, corso Italia e via Portici saranno spostati in piazza De Gasperi, vicolo Pozzetto e vicolo del Caldo.

ORARI

Si parte dalle 8,30 alle 9 con il riscaldamento muscolare e stretching mentre alle 9,15 è prevista la partenza della 10 chilometri e alle 9,30 la partenza della Family run da 5 chilometri. La chiusura della manifestazione è prevista per le 12,30

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn