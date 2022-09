x x

LEGNANO – Frazione Dal Pozzo corsara sul campo del Legnarello, oggi per la seconda giornata del campionto di Terza categoria: a fare pendere l’ago della bilancia per il gialloverdi, le reti di Gueye e Dezio. Legnarello in completo blu, Dal Pozzo in maglia gialloverde e completo nero. Queste le scelte di mister Daniele Borgatti del Dal Pozzo: Arrighi, Osculati, Cusato, Canti, Algeri, Pertile, Maggiore, Borgatti (capitano), Pietrzyk, Dezio, Gueye. A disposizione: Barzanò, Ferrario, Riccardi, Daga, Corradini, Caldart, Tricarico, Defendenti, Panico.

La cronaca – Nel primo tempo al 16’ sale in cattedra capitan Borgatti, recupero palla a centro campo, di inerzia ne salta due, poi si invola verso l’area di rigore avversaria, si allarga leggermente a destra, palla dentro da spingere in rete su cui si fa trovare pronto Gueye che insacca. Mentre al 40′ occasionissima per il Legnarello, che sbaglia un rigore.

Nella ripresa al 26′ ennesimo recupero di Pertile che anticipa il diretto avversario, palla per Gueye che vede subito Dezio libero al limite, l’attaccante controlla, ne dribbla uno e poi insacca col solito mancino: 2-0.

(foto: Dal Pozzo festeggia coi tifosi sul campo del Legnarello)

25092022