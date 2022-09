Calcio 3′ cat. B, il Misinto vince la scoppiettante partita contro la Polisportiva Veranese

VERANO BRIANZA- Nella partita di apertura della 4′ giornata, ricordando che le prime due giornate sono state rimandate a dicembre, del campionato di Terza Categoria, nel Girone B, il Calcio Misinto è ospite della Polisportiva Veranese in un match equilibrato e molto combattuto conclusosi con il risultato di 2-3 in favore degli ospiti.



Nel primo tempo la Polisportiva Veranese parte meglio rispetto al Misinto spingendosi subito all’attacco e riuscendo a trovare la rete del momentaneo vantaggio al 13′ con il goal di Suppa. Al 44′, però, arriva la reazione della squadra di Mister Parente con Zingale che realizza il goal del pareggio e fa concludere la prima frazione di gioco sul risultato di 1-1.



Nella seconda fase di gioco la partita si accende con il vantaggio del Misinto al 50′ con Scattolin, che, però, non si accontenta e dopo soli 6 minuti realizza la doppietta e porta il risultato sull’1-3. La squadra di Belcastro non demorde e si sbilancia alla ricerca del goal della speranza, che, viene trovato al 68′ da Libardi. Ci prova allora la Polisportiva Veranese a trovare il pareggio, ma nonostante l’espulsione di Rossin, la difesa del Misinto riesce a dimostrarsi solida e il match termina sul risultato di 2-3 proprio in favore di quest’ultimi.



Con questo risultato il Misinto sale a 6 punti, a punteggio pieno, mentre la Polisportiva Veranese rimane a un punto in due giornate.



Polisportiva Veranese-Calcio Misinto 1971 2-3

POLISPORTIVA VERANESE: Brambilla, Succu (24′ s.t. Mazzucco), Figini, Panin, Locatelli, Previtali (25′ s.t. Andreotti), Libardi, Mazzocco, Aloisi, Furlanetto (43′ s.t. Bazzali), Suppa (32′ s.t. Brera). A disp: Caruso, La Barbera, Milesi, Grammatica.

ALL. Belcastro.

CALCIO MISINTO 1971: Bordonali, Anzani, Mazzeo, Rossin, Belotti, Peverelli, Cederle, Garziano (17′ s.t. Catini), Zingale (40′ s.t. Grassi), Romeo, Scattolin (43′ s.t. Veronese). A disp: Schiatti, Schembri, Baldassarre, Guerreschi, Pietricola.

ALL. Parente.