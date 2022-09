x x

SARONNO – Pranzo alla Club house di via Biffi ed ora la partenza per Morazzone: il Fbc Saronno si è radunato nella tarda mattinata odierna allo stadio “Colombo Gianetti” per il pasto quindi previsto nella bella struttura adiacente il campo sportivo. Alle 15.30 l’incontro previsto a Morazzone per la quarta giornata del campionato.

In Promozione Aurora Cmc Uboldese-Lentatese con arbitro Elisa Enis di Como (non sono previsti assistenti), Esperia Lomazzo-Universal Solaro con arbitro Gianmaria Ossoli di Monza (assistenti Matteo Colombo di Busto Arsizio e Mario Leonardo Facchino di Busto Arsizio) e Morazzone-Fbc Saronno con arbitro Dario Semeraro di Monza, assistenti Michele Galli di Lecco e Marco Pedrinazzi di Legnano.

25092022