Calcio, Morazzone-Fbc Saronno: parla bomber Marzeglia

MORAZZONE – Adriano Marzeglia ha segnato i primi due gol del 5-0 inflitto dal Fbc Saronno al Morazzone, domenica pomeriggio nella quarta giornata del campionato di Promozione.

“Oggi è andata molto bene, abbiamo disputato un ottimo primo tempo, che è stato quasi perfetto. Abbiamo disputato la gara a cui eravamo attesi” fa notare il giocatore.

Ambientato a Saronno? “E’ stato facile, qualche ragazzo già lo conoscevo e col mister mi trovo bene” la risposta del centravanti.

