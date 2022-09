Calcio Promozione, Fbc Saronno vincente a Morazzone. Parla mister Tricarico

x x

MORAZZONE – Soddisfatto dopo Morazzone-Fbc Saronno 0-5 di questo pomeriggio l’allenatore dei biancocelesti, Danilo Tricarico: “C’è stata una buona prestazione e quello che abbiamo creato, l’abbiamo subito concretizzato; altre volte non era successo ma così poi tutto è diventato facile. In altre occasioni non era accaduto”. Prosegue Tricarico: “Tutti i giocatori sono potenziali titolari, sono tanti e da martedì inizia la “lotta” per chi giocherà domenica. Abbiamo una rosa importante, di giocatori seri e che si impegnano; serviranno tutti da qui alla fine”.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match e l’intervista all’allenatore del Morazzone, Michelangelo Epifani.

