x x

MORAZZONE – Tre partite, tre sconfitte e 9 gol subiti: il Morazzone, avversario odierno del Fbc Saronno, non sembra quello della scorsa stagione. L’incontro, per la quarta giornata di Promozione, fra rossoblù e bianocelesti è fissato alle 15.30 a Morazzone, su ilSaronno la cronaca play by play.

Arbitro dell’incontro Dario Semeraro di Monza, assistenti Michele Galli di Lecco e Marco Pedrinazzi di Legnano. Il Fbc Saronno che insegue i vertici della classifica chiede dunque oggi il pass alla formazione varesotta cvhe almeno sulla carta non sembra un avversario insuperabile. Fra i saronnesi non si segnalano assenze, atteso al debutto anche l’ultimo acquisto, il centrocampista Gioia.

Si gioca al centro sportivo di viale Europa 42.

Gli altri incontri

In Promozione anche Aurora Cmc Uboldese-Lentatese con arbitro Elisa Enis di Como (non sono previsti assistenti) e Esperia Lomazzo-Universal Solaro con arbitro Gianmaria Ossoli di Monza (assistenti Matteo Colombo di Busto Arsizio e Mario Leonardo Facchino di Busto Arsizio).

La classifica

Classifica: Meda 9 punti, Valle Olona e Universal Solaro 7, Fbc Saronno, Esperia Lomazzo, Ispra, Baranzatese e Base 96 Seveso 6, Mariano e Besnatese 4, Lentatese, Accademia Inveruno e Solese 3, Aurora Cmc Uboldese, Morazzone e Amici dello sport 0.

25092022