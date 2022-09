Calcio Promozione, Morazzone-Fbc Saronno. Mister Epifani cerca i perchè della goleada

x x

MORAZZONE – La goleada subita in casa dal Morazzone contro il Fbc Saronno è il risultato più eclatante nella quarta giornata di Promozione: “Sconfitta meritata, niente da dire – commenta alla fine l’allenatore del Morazzone, Michelangelo Epifani – No ha funziona nulla, dopo poco minuti la strada si è fatta subito in salita. Prepari la settimana in un certo modo e poi…” Parlando del Saronno, “una ottima squadra, noi abbiamo creato solo qualche situazione pericolosa. Troppe disattenzioni, su 5 gol ne abbiamo subiti 4 evitabili”.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match. L’incontro è terminato 5-0 per il Saronno, con quattro gol nel primo tempo ed uno nella ripresa.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

25092022