CISLAGO – “Si comunica che nella giornata di martedì 27 settembre, dalle 8 alle 11 è previsto un lavoro di manutenzione da parte di Enel, con sospensione della fornitura elettrica, al pozzo Santa Maria di Cislago. La manutenzione al pozzo potrebbe causare disservizi legati a basse pressioni o possibili interruzioni di servizio, nella zona di Santa Maria”. Lo da sapere l’Amministrazione civica cislaghese, a sua volta informata degli interventi da parte della società dell’energia elettrica.

Per qualche ora, dunque, potrebbero esserci problemi nella distrubuzione dlel’acqua in quella zona del paese.

(foto archivio: un precedente intervento in zona da parte degli addetti della società dell’energia elettrica, per la sistemazione di alcuni impianti sotterranei)

25092022