CISLAGO – Sabato scorso si è svolto il primo incontro inerente al progetto di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani.

Anche nelle nostre zone i fenomeni legati a truffe e raggiri, che colpiscono particolarmente le persone anziane, sono, purtroppo, sempre più frequenti è quindi necessario agire in chiave preventiva, con lo scopo di prevenire situazioni spiacevoli e dolorose, promuovendo una maggiore consapevolezza al fine di difendersi.

Per l’occasione è stato consegnato e illustrato ai presenti del materiale informativo, contenente indicazioni utili per difendersi dalle truffe.

Il progetto è stato curato dal comandante della Polizia Locale, Marco Cantoni, con il comando della stazione cittadina dei Carabinieri. L’assessore Romina Codignoni ha dichiarato che a breve verrà organizzato un secondo incontro, aperto a coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini.

