SARONNO- si è conclusa la cinquantunesima edizione del Gran Premio città di Saronno.

A sfidarsi divisi in 6 categorie, divise in base all’età dai 6 ai 12 anni, sono stati all’incirca un centinaio di ciclisti in erba.

La consegna delle medaglie destinate a tutti i partecipanti, e delle coppe dedicate ai primi 5 di ogni categoria, è avvenuta dalle 17.30 circa fino alle 18 alla presenza degli assessori Musarò e Casali, che hanno consegnato le coppe ai vincitori.

I primi classificati, dal primo al terzo di ogni categoria sono stati: Davide Maria Secchi, Tommaso Aleotti e Mattia Roppo per la categoria g1; Gabriele Faveri, Gabriel Damiani e Francesco Daverio per la g2; Filippo Federico, Luca Maffioli e Giacomo Fulgori per la g3; Giona Girardello, Mattia Moreschi, Yeabsera Colombo per la g4; Emanuele Matteo Patruno, Luca Ferro e Andrea Ventura per la g5; Leonardo Previati, Lorenzo Soldarini e Mattia Radice per la g6.

La classifica delle 3 società sportive che hanno proposto i giovani atleti vede al terzo posto (con 13 punti) la Cicli Fiorin; al secondo (con 18 punti) l’Orinese e al primo (con 20 punti) la Remo Calzolari.

