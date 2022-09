Elezioni ’22 – affluenza ore 19: ecco tutti i dati di Saronno, Saronnese, Groane e Tradatese

x x

SARONNO – I seggi sono aperti dalle 7 di stamattina domenica 25 settembre per permettere a tutti i cittadini maggiorenni di esprimere il proprio voto. Al momento, la seconda rilevazione della giornata, le percentuali sono leggermente superiori ai dati nazionali. Al momento, la percentuale media degli italiani che si sono recati alle urne è del 50,01%.

Lazzate è la località con il maggior numero di elettori votanti e registra il 59,43% di affluenza. Misinto, come nei dati parziali dell’affluenza delle 12, conferma un’alta percentuale di votanti con 59,58%. Pur essendo ancora dati parziali, al momento, Limbiate è la città con la percentuale più bassa, fermandosi al 51,85%, dato comunque superiore alla media nazionale. A Saronno si conferma l’alta tendenza delle 12, testimoniata dalle file ai seggi. Alle 19, la percentuale di affluenza è di 58,87%.

Affluenza sarà un parametro essenziale non solo per l’analisi della partecipazione ma anche per i risultati finali. La prossima rilevazione sarà alle 23 quando chiuderanno le urne e inizierà lo spoglio. IlSaronno lo seguirà in diretta per tutti i comuni.

Elezioni 2018 Affluenza % totale 2018 Saronno 58,87% 62,08% 76,94 % Caronno Pertusella 54,48% 60,51% 77,03 % Uboldo 57,91% 66,18% 78,27 % Origgio 53,44% 64,07% 79,89 % Gerenzano 56,44% 57,96% 76,97 % Cislago 58,63% 62,18% 78,24 % Ceriano Laghetto 56,51% 64,70% 79,51 % Solaro 55,05% 61,21% 77,61 % Lazzate 59,43% 62,70% 79,52 % Misinto 59,58% 60,94% 77,05 % Cogliate 58,06% 65,41% 78,02 % Limbiate 51,85% 52,56% 71,11 % Tradate 57,71% 62,19% 76,91 % Venegono Superiore 54,79% 54,15% 75,63 % Venegono Inferiore 54,18% 62,86% 78,04 % Castiglione Olona 56,61% 65,09% 76,60 %

