SARONNO – Nella giornata di oggi gli italiani sono chiamati alle urne per eleggere il Parlamento. Sarà possibile votare solo nella giornata di oggi, domenica 25 settembre, a partire dalle 7 e fino alle 23.

Le elezioni coinvolgono 167 collegi uninominali per la Camera dei deputati e 67 collegi uninominali per il Senato; sono 49 per la Camera e 26 per il Senato, invece, i collegi plurinominali, a cui è riservata l’assegnazione dei seggi con il proporzionale.

Per votare è necessario recarsi al seggio con la tessera elettorale e un documento d’identità, anche se scaduto. Ogni elettore riceverà due schede elettorali identiche, diverse solo per il colore: quella colore rosa è per l’elezione della Camera, il giallo è dedicato all’elezione del Senato, per cui, per la prima volta, possono votare anche gli elettori appena maggiorenni.

Le schede riportano il nome il nome del candidato per il collegio uninominale e il simbolo di ciascuna lista, o delle liste di coalizione, per i collegi plurinominali – in caso di questi ultimi, accanto ad ogni simbolo, ci sarà la lista dei nomi candidati a tali seggi. Per votare è necessario tracciare una croce sul rettangolo contenente il simbolo della lista e dei candidati: così il voto sarà valido anche per il collegio uninominale. Tracciando una croce solo sul nome del candidato dell’uninominale, il voto sarà assegnato alla lista collegato. È bene ricordare che non è previsto il voto disgiunto.

Alla consegna delle schede elettorali sarà richiesta la consegna di dispositivi elettronici, compresi cellulari. Per i bimbi che accompagneranno i genitori ai seggi non sarà possibile entrare con loro in cabina elettorale.

(foto d’archivio)

25092022

