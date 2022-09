x x

CARONNO PERTUSELLA – Grande preoccupazione questa sera, domenica 25 settembre, a Caronno Pertusella per il malore che ha colpito un 69enne mentre era al volante.

Erano da poco passate le 19 quando l’uomo stava percorrendo, a bordo della propria Porsche Cayenne, via Sant’Antonio Abate. Ad un tratto si è sentito male ed ha perso il controllo della vettura. L’auto è finita contro una macchina in sosta. Limitati i danni alle due auto ma la preoccupazione dei passanti e residenti intervenuti è stata subito per il conducente che era privo di sensi. La chiamata al numero unico delle emergenze ha fatto accorrere, inviati dalla centrale operativa Areu, due ambulanze della Croce Viola di Cesate e della Croce Azzurra di Caronno e l’automedica da Garbagnate. Il personale ha lavorato sul posto per oltre quaranta minuti per stabilizzare le condizioni dell’uomo trasferito poi all’ospedale.

Tanti i caronnesi che hanno assistito alle operazioni di soccorso per accertarsi che l’uomo si riprendesse.

Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli e i carabinieri della compagnia di Saronno che hanno rilevato il sinistro avvisando dell’accaduto anche il proprietario della vettura in sosta.

