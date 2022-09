x x

SARONNO – Malgrado l’ampio atrio del palazzo comunale di piazza Repubblica la coda dei saronnesi in attesa di accedere all’ufficio elettorale per rifare la tessera elettorale è arrivata, stamattina domenica 25 settembre, fin oltre la porta scorrevole invadendo piazza Repubblica.

In tanti si sono accorti solo oggi di non avere la tessera elettorale perchè smarrita o esaurita e così si sono presentati in Municipio per chiedere il duplicato o il rinnovo.

Prime code, intorno alle 11, anche ai seggi elettorali aperti in città. Dalla Bascapè all’Ignoto Militi diversi elettori si sono messi in coda pazientemente fuori dalle aule complice la procedura di voto leggermente più lunga per la presenza del tagliandino antifrode da registrare contestualmente all’uso della scheda per il voto.

