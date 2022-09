x x

UBOLDO – SARONNO – Decine di auto in sosta lungo la SS 527 (ossia via Iv novembre) che hanno intasato non solo le banchine ma anche il benzinaio accanto al cavalcavia sull’Autolaghi, gli striscioni con slogan contro gli sgomberi e le forze dell’ordine e decine di ragazzi che a piedi percorrono via Novara verso lo scalo ferroviario. E’ stato questo il risveglio della zona al confine tra Saronno e Uboldo dove da ieri pomeriggio alle 16,30 era in corso l’occupazione dello stabilimento ex Lazzaroni.

L’invasione è stata realizzata dagli anarchici che fanno riferimento alla città di Saronno che, come in altre circostanze, hanno reso noto la location tramite i social all’ultimo minuto.

Dopo l’invasione è iniziata la musica che è proseguita fino alle prime ore del mattino. Quindi una lenta e progessiva uscita a partire dalle 6.

