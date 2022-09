Elezioni ’22 – affluenza finale: ecco tutti i dati di Saronno, Saronnese, Groane e Tradatese (più alti della media nazionale)

x x

SARONNO – Sono chiusi i seggi elettorali: dalle 7 alle 23 gli italiani sono stati chiamati ad esprimere il proprio voto. Il dato nazionale dell’affluenza alle urne si aggira intorno al 63,80%, ben 10 punti percentuali meno rispetto alle politiche del 2018.

Per quanto riguarda le località del circondario si conferma una percentuale di affluenza maggiore rispetto al dato nazionale. In particolare, nelle Groane, Lazzate e Ceriano Laghetto segnalano rispettivamente il 71% e il 71,20%. Numeri in linea con il trend nazionale per quanto riguarda la città di Limbiate, che segnala il 64,04%. Saronno riporta uno dei dati più alti dell’affluenza, con il 71,16%, come testimoniato dalle code ai seggi di questa mattina.

Affluenza è un parametro essenziale non solo per l’analisi della partecipazione ma anche per i risultati finali. IlSaronno ha seguito in tre momenti della giornata i dati percentuali dell’affluenza alle urne.

QUI AFFLUENZA ORE 12

QUI AFFLUENZA ORE 19

Affluenze ore 23 % Affluenza % definitiva 2018 Saronno 71,16% 76,94 % Caronno Pertusella 68,32% 77,03 % Uboldo 68,86% 78,27 % Origgio 69,81% 79,89 % Gerenzano 69,65% 76,97 % Cislago 70,90% 78,24 % Ceriano Laghetto 71,00% 79,51 % Solaro 68,02% 77,61 % Lazzate 71,10% 79,52 % Misinto 70,27% 77,05 % Cogliate 78,02 % Limbiate 64,04% 71,11 % Tradate 68,15% 76,91 % Venegono Superiore 66,83% 75,63 % Venegono Inferiore 66,53% 78,04 % Castiglione Olona 65,64% 76,60 %

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn